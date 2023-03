Beim Mini-Turnier in Spanien besiegt die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch die Ukraine und übernimmt die Tabellenführung.

Fußball

U19-Auswahl startet perfekt in die Eliterunde

André KLEIN Beim Mini-Turnier in Spanien besiegt die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch die Ukraine und übernimmt die Tabellenführung.

Als Luc Holtz und die A-Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in Trnava (24. März) aufbrachen, war ein Mann nicht mit an Bord - Mario Mutsch, der Trainer der U19-Auswahl der FLF.

Der Grund war einfach. Die jungen Roten Löwen spielen in Gruppe drei der Eliterunde zur EM-Qualifikation selbst um die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft, die vom 3. bis 16. Juli auf Malta ausgetragen wird.

Am Mittwoch traf man im Rahmen eines Mini-Turniers in Spanien zum Auftakt auf die Mannschaft aus der Ukraine. Mit einem 2:1-Sieg legte das Team von Trainer Mutsch einen perfekten Start in die Kampagne hin.

Leon Elshan traf gleich doppelt für den Luxemburger Nachwuchs. Foto: Stéphane Guillaume

Auch vom frühen Rückstand in der zwölften Minute durch einen Treffer von Ihor Horbach ließ sich der Luxemburger Nachwuchs nicht beeindrucken, sodass es der in Trier (U19) spielende Leon Elshan war, der nur fünf Minuten später zum 1:1-Pausenstand ausglich.

Spanien wartet

Nach Wiederanpfiff war es nochmals Elshan, der mit seinem zweiten Treffer die FLF-Kicker auf die Siegerstraße brachte. In der Nachspielzeit sahen mit Danylo Udod (UKR) und Aiman Dardari noch jeweils ein Spieler jeder Mannschaft die Gelb-Rote Karte, doch am Endstand sollte sich nichts mehr ändern.

Durch den 2:1-Erfolg übernimmt Luxemburg vorerst die Tabellenführung der Gruppe drei, da sich Dänemark und Gastgeber Spanien mit einem torlosen Unentschieden trennten.

Am Samstag (18 Uhr) wartet mit Spanien in Villanueva de la Serena der vermeintlich stärkste Gegner und drei Tage später treffen Elshan und Co. in Almendralejo auf Dänemark (18 Uhr).

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde.

