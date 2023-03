Nach dem Auftaktsieg muss der Fußball-Nachwuchs in der EM-Qualifikation einen Dämpfer wegstecken. Bereits am Dienstag geht es weiter.

Fußball

U19-Auswahl ohne Chance gegen Spanien

Jan MORAWSKI Nach dem Auftaktsieg muss der Fußball-Nachwuchs in der EM-Qualifikation einen Dämpfer wegstecken. Bereits am Dienstag geht es weiter.

Die U19-Fußballer sind bei der Eliterunde zur EM-Qualifikation auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen die Ukraine verlor die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch am Samstag mit 0:4 gegen Spanien.

U19-Auswahl startet perfekt in die Eliterunde Beim Mini-Turnier in Spanien besiegt die Mannschaft von Trainer Mario Mutsch die Ukraine und übernimmt die Tabellenführung.

Bei der Partie in Badajoz trafen Cesar Palacios (6.'), Angel Alarcon (28.', 90. + 1.') und Victor Barbera (60.') für die Hausherren. Luxemburgs James Rodrigues flog außerdem in der 64.' mit Gelb-Rot vom Platz. Am Dienstag um 18 Uhr bestreitet der FLF-Nachwuchs in Almendralejo das letzte Gruppenspiel gegen Dänemark.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde, die vom 3. bis 16. Juli auf Malta ausgetragen wird.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.