U17-Fußballer fahren zur Europameisterschaft

Jan MORAWSKI

Die U17-Auswahl hat es geschafft: Das Fußballteam von Trainer Mario Mutsch nimmt vom 16. Mai bis 1. Juni an der Europameisterschaft in Israel statt. Nach dem sensationellen 2:0-Sieg gegen England qualifizierte sich Luxemburgs Nachwuchs als einer von sieben Gruppenzweiten für die Endrunde.

Dabei musste am Mittwoch ordentlich gerechnet werden. Weil das russische Team in der Luxemburg-Gruppe 5 nicht mehr mitspielen durfte, wurden auch alle anderen Gruppen nur mit drei Mannschaften gewertet. Da Griechenland in Gruppe 1 nicht gegen die Niederlande gewann (0:0), lässt das Mutsch-Team Ungarn hinter sich.

Die Auslosung der EM-Gruppen findet am Mittwoch, dem 6. April, um 11 Uhr statt.

