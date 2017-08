(tom) - Mit dem ersten Satz gegen Bernard Tomic im Erstrunden-Match der US Open war Gilles Muller offenkundig nicht zufrieden. Zum Frustabbau vor dem zweiten Durchgang diente - für den Zuschauer deutlich sichtbar - sein Schläger, den Muller erst mit vier gut platzierten Schlägen am Stuhl fachgerecht zerlegte und dann auf den Boden schleuderte.

Das waren große Emotionen, das hatte was von John Mcenroes legendärer Rückhand in den Getränketisch 1984 in Stockholm. Und: Es half. Muller riss sich nach diesem Ausbruch zusammen und kämpfte Tomic in den verbleibenden drei Sätzen nieder.

Don’t make Gilles Muller angry! 😤



You won’t like him when he’s angry 😂 pic.twitter.com/0P0dhHCmUO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 30, 2017

Der britische Sender Eurosport hat jetzt auf Twitter ein Video veröffentlicht, das diese kurze Szene aufgreift - und Gilles Mullers Emotionen auf diverse Missgeschicke in der Sportwelt überträgt. "Don't make Gilles Muller angry!", warnt der Sender. Lieber nicht ...



Für Tennis-Nostalgiker hier nochmal der "klassische McEnroe" - Muller muss man zugute halten, dass er sowohl den Schiedsrichter als auch die Getränke in Ruhe ließ.