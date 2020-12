TV-Rechte der Ligue 1: Eine kurze Ära

Der französische Fußball ist in einer Krise. Grund ist der TV-Rechteinhaber Mediapro, der zuerst nicht zahlt und dann das Handtuch wirft.

In diesen schwierigen Zeiten freut man sich selbst über kleine Gaben, zumal so kurz vor Weihnachten. So nahm auch die LFP vor einigen Tagen erfreut den Eingang von 64 Millionen Euro auf seinen Konten zur Kenntnis.

Erfreut und erleichtert, denn es war die erste Zahlung des spanischen Medienkonzerns Mediapro an die französische Fußball-Profiliga – und soll zugleich die vorletzte sein ...