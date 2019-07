Luxemburgs Fußballer des Jahres David Turpel trainiert seit dieser Woche bei seinem neuen Verein Virton mit. Er schloss sich dem belgischen Zweitligisten an, da er weiter unter Dino Toppmöller trainieren wollte.

Turpel wollte wegen Toppmöller nach Virton

(AW) - Seit dieser Woche ist David Turpel offiziell im Profifußball angekommen. Luxemburgs Fußballer des Jahres hat sich aus mehreren Gründen für den Wechsel zum belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton entschieden. "Ein Hauptgrund war das Trainerteam, mit dem ich schon drei Jahre zusammengearbeitet habe", sagte der Nationalspieler nach den ersten Arbeitstagen in Belgien. Seit sich abgezeichnet hatte, dass Chefcoach Dino Toppmöller mit seinen Assistenten vom F91 Düdelingen nach Virton wechseln würde, habe auch er diesen Weg gehen wollen, so Turpel.

Die endgültige Entscheidung sei aber erst am Beginn dieser Woche vor seinem ersten Training in Belgien gefallen. Bei einem Gespräch am Montag habe ihm Investor Flavio Becca auch die Option Kaiserslautern sowie den Verbleib in Düdelingen angeboten.

Fußballbegeistertes Umfeld

Nach fünf Saisons beim Doublégewinner F91 hat sich Turpel auch wegen der Möglichkeit des Wechsels in den Profifußball für Virton entschieden. "Ich denke, dass das Niveau der Spiele an jedem Wochenende hoch ist. Das ist genau das, was ich brauche. Ich möchte mich auch hier beweisen", so der 26-Jährige. Es sei ein guter Zeitpunkt. Überzeugt hat den Luxemburger auch das fußballbegeisterte Umfeld des belgischen Clubs, der schon vor dem Aufstieg viele Zuschauer ins Stadion lockte.

Turpel, der Torschützenkönig der Saison 2017/18, begann wie seine Nationalmannschaftskollegen Kevin Malget und Anthony Moris erst eine Woche nach dem offiziellen Trainingsauftakt mit der Vorbereitung. "Der Trainer hat uns wegen der Länderspieleinsätze eine Woche länger freigegeben." Er sei vollkommen erholt und wieder bereit durchzustarten. Die Ligasaison beginnt am 3. August mit dem Auswärtsspiel bei Oud-Heverlee Louvain. "Ich möchte so viele Spiele absolvieren wie möglich, um mich in der Mannschaft durchzusetzen", nannte er sein erstes Ziel. Die Konkurrenz sei sehr groß.