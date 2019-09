Am Freitagabend werden der beste Fußballer und die beste Fußballerin auf nationaler Ebene ausgezeichnet. David Turpel kann auf die Titelverteidigung hoffen.

Turpel will Titel verteidigen

Joe TURMES Am Freitagabend werden der beste Fußballer und die beste Fußballerin auf nationaler Ebene ausgezeichnet. David Turpel kann auf die Titelverteidigung hoffen.

Am Freitagabend wird bei der Nuit du football im Kinneksbond in Mamer das Geheimnis gelüftet, wer der der beste Fußballer und wer die beste Fußballerin in der vergangenen Saison auf nationaler Ebene war. Titelverteidiger David Turpel steht unter den ersten Fünf des Votings, das von der Sportredaktion des "Luxemburger Wort" in Zusammenarbeit mit den Trainern und einer Auswahl der Spieler aus der BGL Ligue durchgeführt wurde.

Der 26-Jährige wird es allerdings schwer haben, seinen Titel zu verteidigen. In der vergangenen Saison erzielte er in der BGL Ligue "nur" 14 Treffer für F91. Zum Vergleich: Als er vor einem Jahr zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, hatte er in der Saison zuvor (2017/2018) insgesamt 33 Mal den gegnerischen Torwart in der BGL Ligue überwunden. Doch nicht nur Turpels Trefferquote sank, auch die Konkurrenz ist in diesem Jahr äußerst stark: Samir Hadji, der in der vergangenen Saison Torschützenkönig mit 23 Treffern für Fola wurde, macht sich sicherlich Hoffnungen, zum ersten Mal ganz oben auf dem Podium zu stehen.

Drei kreative Spieler

Hadji und Turpel sind am Freitagabend Konkurrenten. Auf dem Platz laufen sie seit dieser Saison zusammen für den belgischen Zweitligisten Virton auf. Drei kreative Spieler unter den Top Fünf Sollten nicht nur Tore belohnt werden, sondern auch Kreativität auf dem Platz, dann könnte der erste Platz auch an Clément Couturier, Danel Sinani oder Dominik Stolz gehen.



Die drei offensiven Mittelfeldspieler hatten in der vergangenen Saison großen Anteil an den starken Leistungen von F91 auf europäischer und nationaler Ebene. Couturier hat den Doublésieger im Sommer verlassen und läuft mittlerweile für Virton auf.



Die Top Fünf bei den Männern

Clément Couturier (F91/Virton)

Samir Hadji (Fola/Virton)

Danel Sinani (F91)

Dominik Stolz (F91)

David Turpel (F91/Virton)

Vier Konkurrentinnen für Dos Santos

Bei den Frauen könnte Kimberley dos Santos erneut ganz oben landen. Die Spielerin von Meister Bettemburg steht unter den besten fünf Spielerinnen des Votings. Ihre Teamkollegin Sadine Correia ist eine ihrer Konkurrentinnen.

Zudem hoffen auch die Racing-Spielerinnen Andrea Burtin und Elodie Martins, die mit ihrer Mannschaft den Pokal gewonnen haben, sowie Hayette Ghodbane, die im Sommer von Junglinster nach Mamer gewechselt ist, auf den ersten Platz.

Die Top Fünf bei den Frauen