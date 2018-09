David Turpel ist der Fußballer des Jahres. Der Nationalspieler gewann den Titel schon zum zweiten Mal. Bei den Frauen setzte sich Kimberley dos Santos durch.

Turpel und dos Santos Fußballer des Jahres

(AW) - David Turpel eilt derzeit von einem hochkarätigen Termin zum nächsten: Er freute sich über die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League, feierte Siege in der Nations League, spielte am Donnerstag gegen den AC Mailand – und wurde am Freitag persönlich geehrt. Der Stürmer von F91 Düdelingen ist erneut zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Turpel gewann den Wanderpokal Challenge Guy Greffrath zum zweiten Mal nach 2016.

CHALLENGE GUY GREFFRATH

1. David Turpel (F91) 176 Punkte 2. Olivier Thill (Niederkorn) 62 3. Danel Sinani (F91) 47 4. Aleksandre Karapetian (Niederkorn) 46 5. Sébastien Thill (Niederkorn) 23 FUSSBALLERIN DES JAHRES

1. Kimberley dos Santos (Bettemburg) 32 Pkt. 2. Laura Miller (FC Metz) 20 3. Hayette Ghodbane (Junglinster) 11 , 3. Lisa Noesen (Itzig) 11 5. Sadine Correia (Bettemburg) 9 DIE WEITEREN AUSZEICHNUNGEN Torschützenkönig David Turpel (F91)

Tor des Jahres Admir Desevic (Hostert)

Fair-Play-Trophäe

BGL Ligue: F91 Düdelingen

Ehrenpromotion: Etzella Ettelbrück

1. Division: Marisca Mersch

2. Division: AS Hosingen

3. Division: US Rambrouch

Junioren: Union Titus Petingen

Cadets: FC 47 Bastendorf Scolaires: FC Kehlen

Frauen – Liga 1: SC Ell

Frauen – Liga 2: Fola Esch

Frauen – Liga 3: Red Black Egalité

Kimberley Dos Santos (2.v.r.) holte sich zum ersten Mal den Titel der Fußballerin des Jahres. Foto: Yann Hellers

Offensiv und Mitglied der Nationalmannschaft: Dieser Abstimmungstrend setzte sich auch bei den Frauen fort. Kimberley dos Santos vom SC Bettemburg ist die Fußballerin des Jahres. Die 20-Jährige, eine der torgefährlichsten Mittelfeldspielerinnen der Liga, war im Vorjahr Dritte. Nun trat sie in der öffentlichen Aufmerksamkeit aus dem Schatten ihrer Clubkollegin Karen Marin, die die 2014/15 eingeführte Wahl bereits zwei Mal gewonnen hatte. Beide feierten 2014 gemeinsam den Aufstieg in die höchste Spielklasse und 2017 den ersten Meistertitel.