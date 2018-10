Das richtungsweisende Duell zwischen F91 und Niederkorn endete am Samstag mit einem 4:1-Erfolg der gastgebenden Düdelinger. Nach dem fünften Saisonerfolg rückt F91 zumindest für 24 Stunden auf den zweiten Tabellenrang vor.

Turpel macht den Unterschied

(PJ) – Meister F91 behauptete sich in der vorgezogenen Begegnung des neunten Spieltags in der BGL Ligue gegen den Tabellennachbarn Niederkorn mit 4:1. Beim Aufeinandertreffen der beiden Titelaspiranten zeigten sich die Gastgeber zunächst von ihrer effektiven Seite. Turpel entwischte in zwei Szenen der Progrès-Abwehr und war Ausgangspunkt der 2:0-Führung des F91.





In der 12.’ verwertete Couturier die Vorarbeit des Nationalspielers, ehe Turpel selbst das 2:0 (28.’) markierte. Die Gäste aus Niederkorn steckten nicht auf und prüften F91-Schlussmann Frising mehrfach aus der Distanz. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Kruska mit einem Flachschuss auf 3:0, ehe praktisch im Gegenzug Hall mit einem Kopfballtreffer für neue Hoffnung im Niederkorner Lager sorgte.





Nach der Pause kämpfte Niederkorn um den Anschlusstreffer, doch erneut machte Turpel den Gästen einen Strich durch die Rechnung. Der F91-Angreifer markierte in der 70.’ das 4:1 für seine Farben und damit gab es keinen Zweifel mehr am Schlussgewinner.