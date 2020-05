Jonathan Joubert hütet ab der kommenden Saison in der BGL Ligue das Tor von Aufsteiger Hesperingen. Auch David Turpel und Kevin Malget werden künftig das Swift-Trikot tragen.

Turpel, Joubert und Malget wechseln nach Hesperingen

Bob HEMMEN

Jonathan Joubert konnte sich mit Hesperingen einigen, jetzt fehlt nur noch die Unterschrift. Damit verlässt der 40-jährige Keeper F91 nach 16 Jahren, um in der kommenden Saison das Tor des Aufsteigers zu hüten.

"Ich möchte wieder Meister werden, deshalb wollte ich zum stärksten Verein. Hesperingen wird in den kommenden Jahren der beste Club des Landes sein", erklärt Joubert dem "Luxemburger Wort".

Letzte Details wie die Vertragsdauer müssen aber noch geklärt werden. Joubert könnte einen Zweijahresvertrag oder einen Kontrakt für eine Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben.

Neben Joubert werden auch die beiden Nationalspieler David Turpel und Kevin Malget in Zukunft für den FC Swift auflaufen, wie der Club am Mittwochabend bestätigte. Die beiden kommen aus Virton nach Hesperingen. Dem Club aus der zweiten belgischen Liga war bekanntlich am Montag die Profilizenz für die kommende Saison verweigert worden.

Unklarheiten gibt es noch beim möglichen Transfer von Tom Schnell. Der Verteidiger soll ebenfalls nach Hesperingen wechseln, allerdings kam es bislang zu keinem Treffen mit den Verantwortlichen.

