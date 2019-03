Eléonora könnte am Sonntag in der Türkei einen Turniersieg holen: Die 18-Jährige steht bei der ITF-Veranstaltung in Antalya im Finale.

Turnier in Antalya: Molinaro steht im Finale

Daniel WAMPACH Eléonora könnte am Sonntag in der Türkei einen Turniersieg holen: Die 18-Jährige steht bei der ITF-Veranstaltung in Antalya im Finale.

Beim ITF-Sandplatzturnier im türkischen Antalya (15 ooo US-Dollar) steht Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 525) im Finale. In der Runde der letzten Vier schlug die 18-Jährige ihre japanische Kontrahentin Yukina Saigo (853) mit 4:6, 6:4, 6:2.

Molinaro startete stark in die Partie und führte mit 3:0, verlor dann aber den Faden und musste den ersten Satz abgeben. Doch dann wurde die Luxemburgerin immer besser und ließ schlussendlich nichts mehr anbrennen.



Im Finale trifft Molinaro am Sonntag auf die ein Jahr ältere Ukrainerin Maryna Chernyshova (571).