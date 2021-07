Am Samstag stand die Coupe de Luxembourg im Allgemeinturnen an. Die Athleten waren froh, dass es in Corona-Zeiten wieder um Medaillen ging.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Turnen

Endlich wieder ein Wettbewerb

Andrea WIMMER Am Samstag stand die Coupe de Luxembourg im Allgemeinturnen an. Die Athleten waren froh, dass es in Corona-Zeiten wieder um Medaillen ging.

Sie möchten weiterlesen? Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie jetzt den Artikel „Endlich wieder ein Wettbewerb“. Als Abonnent haben Sie unbegrenzten Zugang zu allen Wort+ Artikeln. Sie haben noch kein Abonnement? Wählen Sie jetzt Ihren Zugang und lesen Sie den Artikel „Endlich wieder ein Wettbewerb“. Bereits Abonnent? Hier einloggen. Digital Monatsabo Alle Wort+ Artikel auf wort.lu

Jeden Tag (Mo-Sa) Wort E-Paper und Digital Paper

Apps für Smartphone und Tablet (iOS und Android) 5 EUR / Woche Zum Angebot Bereits Abonnent? Hier einloggen.