Tun di Bari: "Wir wollen mit dem neuen Trainer Kontinuität haben"

Claude Ottelé war seit Oktober 2015 Trainer des FC Etzella. Nun hat er sein Amt niedergelegt, sodass Präsident Tun di Bari nach einem Nachfolger Ausschau hält. Doch er will nichts überstürzen.

Nach vier Jahren ist Tun di Bari wieder auf der Suche. Der Präsident von Etzella Ettelbrück muss einen Nachfolger für Claude Ottelé finden. Der Trainer trat nach dem siebten Spieltag zurück. Er war seit Oktober 2015 in Ettelbrück im Amt und damit dienstältester Coach der BGL Ligue im Fußball gewesen. Di Bari, der seit elf Jahren an der Spitze des Traditionsclubs steht, will den neuen Kandidaten in Ruhe auswählen. Denn der 52-Jährige hat klare Vorstellungen.

Tun di Bari, hat Sie Claude Ottelés Rücktritt überrascht? ...