Türkei-Rennen im finalen Notkalender der Formel 1

Die Formel 1 kehrt zurück in die Türkei. Insgesamt sollen in diesem Jahr 17 Rennen stattfinden.

(dpa) - Die Formel 1 hat die letzten vier Rennen für ihren Notkalender in der Corona-Saison festgezurrt. Nach neun Jahren Pause kehrt die Rennserie am 15. November nach Istanbul zurück, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß.

Auf der Strecke nahe der Metropole am Bosporus war von 2005 bis 2011 bereits der Grand Prix der Türkei ausgetragen worden. Wenn der Weltverband FIA den Istanbul Park für Formel-1-tauglich befindet, soll nun das viertletzte Saisonrennen dort gefahren werden. Danach sind noch zwei Gastspiele in Bahrain am 29. November und 6. Dezember sowie das Saisonfinale in Abu Dhabi am 13. Dezember geplant.

Damit sollen in diesem Jahr 17 WM-Läufe stattfinden. Ursprünglich waren 22 Rennen geplant, ehe die Saison wegen der Corona-Pandemie durcheinander gewirbelt wurde.

Mögliche Rückkehr der Zuschauer

Endgültig abgesagt wurde am Dienstag der Grand Prix im chinesischen Shanghai, der bislang nur auf unbestimmte Zeit verschoben war. Das Jahr sei eine „beispiellose Herausforderung“ für die Rennserie, sagte Geschäftsführer Chase Carey.

Im weiteren Saisonverlauf will die Formel 1 auch die Rückkehr von Zuschauern an einige Strecken ermöglichen. Die Details dazu seien noch in der Abstimmung mit den Veranstaltern. Der nächste Grand Prix wird am Wochenende im belgischen Spa-Francorchamps gefahren.

