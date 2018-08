Die Fußball-Champions-League wird es auch in der neuen Saison in sich haben. Die Auslosung in Monaco brachte bereits für die Gruppenphase den ein oder anderen Kracher.

Tuchel trifft auf Klopp

(dpa/jan) - Bei der Auslosung zur Gruppenphase der Fußball-Champions-League sind am Donnerstag in Monaco einige Kracher gezogen worden. Besonders interessant dürfte es in Gruppe C zugehen, in der Trainer Jürgen Klopp mit Finalist Liverpool auf Thomas Tuchel (Paris SG) und Carlo Ancelotti (Neapel) trifft. Titelverteidiger Real Madrid trifft in Gruppe G unter anderen auf die AS Rom.

In Gruppe B wird es vor allem beim Duell zwischen dem FC Barcelona und Geheimfavorit Tottenham heiß her gehen. Mit Inter Mailand komplettiert das vermutlich stärkste Team aus Topf vier die qualitativ stark besetzte Konstellation. Ein weiterer Höhepunkt könnte den Fußballfans in Gruppe H geboten werden, wenn Italiens Seriensieger Juventus Turin auf das aktuell kriselnde Team von Manchester United trifft. Der FC Bayern trifft in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Amsterdam und AEK Athen.

Tragisches Déjà-vu

Alles andere als der Gruppensieg wäre eine Riesenenttäuschung. Gewohnt reizvolle Duelle warten indes auf Dortmund. Dabei kommt es in Gruppe A zum erneuten Duell mit dem französischen Vertreter AS Monaco. Die Erinnerungen sind alles andere als schön. Die Schwarz-Gelben waren 2017 im Viertelfinale gegen die Monegassen ausgeschieden. Wenige Stunden vor dem Hinspiel in Dortmund war es damals zu einem Bombenschlag auf den BVB-Bus gekommen. Im Rückspiel war Endstation. Hoffenheim darf sich indes bei seinem Königsklassen-Debüt auf Trainer Pep Guardiola und den englischen Meister Manchester City freuen.

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 18./19. September mit dem ersten Spieltag und endet nach sechs Partien für jede Mannschaft am 11./12. Dezember. Der Erste und Zweite aus jeder der acht Gruppen zieht in das Achtelfinale ein. Die Gruppendritten dürfen in der Zwischenrunde der Europa League spielen. Für die Gruppenletzten ist die Europacupsaison vorbei. Das Finale findet am 1. Juni 2019 im Stadion von Atletico Madrid statt.





CHAMPIONS LEAGUE - AUSLOSUNG

Gruppe A

Atletico Madrid

Dortmund

Monaco

Bruges

Gruppe B

FC Barcelona

Tottenham

Eindhoven

Inter Mailand

Gruppe C

Paris SG

Neapel

Liverpool

Roter Stern Belgrad

Gruppe D

Lokomotive Moskau

FC Porto

FC Schalke

Galatasaray Istanbul

Gruppe E

FC Bayern

Benfica Lissabon

Amsterdam

AEK Athen

Gruppe F

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Lyon

Hoffenheim

Gruppe G

Real Madrid

AS Rom

ZSKA Moskau

Pilsen

Gruppe H

Juventus Turin

Manchester United

Valencia

Bern