Rafael Nadal wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hat nach einer Demonstration seiner Klasse zum fünften Mal das Endspiel der Australian Open erreicht.

Tsitsipas gegen Nadal ohne Chance

(dpa) - Rafael Nadal steht im Finale der Australian Open: Der 32 Jahre alte Spanier besiegte den zwölf Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas im Halbfinale mit 6:2, 6:4, 6:0. Tsitsipas verpasste damit sein erstes Finale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Nadal greift am Sonntag nach seinem zweiten Triumph in Melbourne nach 2009 und seinem insgesamt 18. Grand-Slam-Titel. In seinem 25. Endspiel bei einem der vier wichtigsten Turniere trifft er entweder auf den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic oder den Franzosen Lucas Pouille. Beide spielen am Freitag gegeneinander.

Nadal ließ Tsistipas im ersten Halbfinale keine Chance. Gegen den Bezwinger von Titelverteidiger Roger Federer war der Weltranglistenzweite von Beginn an voll da und hatte meist die bessere Antwort parat. Nach nur 30 Minuten ging der erste Satz an Nadal, der erstmals seit seinem Verletzungsaus im Halbfinale der US Open im vorigen September wieder ein Turnier bestreitet.

Drei Breakbälle in Folge wehrte Tsitsipas im zweiten Durchgang zunächst noch ab und hielt sein Service, dann schlug Nadal zum 5:4 doch zu. Im ersten Spiel des dritten Durchgangs legte er sofort ein Break gegen den anstürmenden Weltranglisten-15. nach und beendete nach 1.46' die einseitige Partie.