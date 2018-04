Scott Mortons bis dato letzter Friseurtermin ist schon lange her, am Mittwoch trennte sich der US-Amerikaner des hauptstädtischen Racing von seinen langen Haaren - und zwar für einen guten Zweck.

Tschüss Haare

Bob Hemmen Endlich sind die Haare ab. Racings Scott Morton hat Bekanntschaft mit dem Rasierer gemacht. Der US-Amerikaner musste sich lange gedulden, doch für den guten Zweck hat es sich gelohnt.

Beim Basketball haben sie genervt, im Gesicht haben sie gestört und so richtig gefallen haben sie ihm nie: Die Rede ist von Scott Mortons Haaren. Am Mittwoch wurden sie ihm endlich abrasiert, jetzt müssen sie einige Tage trocknen, bevor Morton die Haare in die USA schickt.



Es ist über anderthalb Jahre her, als sich der US-Amerikaner des hauptstädtischen Racing dazu entschied, seine Haare zu spenden. Fortan ging Morton nicht mehr zum Friseur. Ausschlaggebend für diese Idee war Scott Ungerer, ein Freund und Vorbild des 30-Jährigen. Ungerer, der wie Morton aus Syracuse stammt, musste den tragischen Tod seines dreijährigen Sohnes miterleben. Vor zwei Jahren starb Luke an den Folgen eines Krebstumors.



Die Haare des US-Amerikaners werden nächste Woche in die USA verschickt. Foto: Matic Zorman

Die Familie Ungerer sucht seitdem gemeinsam mit der St.-Baldrick's-Stiftung nach Unterstützung. Doch nicht nur Geld hilft, auch Haare. So traf Morton den Entschluss, sich seine wachsen zu lassen. Den 4. April hat der US-Amerikaner ausgewählt, weil sein Freund als aktiver Basketballer die Nummer vier trug.

Viele Kinder kamen zum Event, um Morton zu unterstützen. Foto: Matic Zorman

Der Haarsalon NM Coiffure beteiligte sich an der Aktion und war am Mittwoch im Tramsschapp vertreten, um Morton von seinen Haaren zu trennen. "Ich bedanke mich bei jedem, der an dieser Aktion teilgenommen und das Event ermöglicht hat", sagte der 30-Jährige.

Neben der Tatsache, dass er etwas Gutes getan hat, wird sich Morton wohl auch freuen, dass ihn die langen Haare endlich nicht mehr stören. Trotz der Frisur hat er mit Racing in der Total League jedoch bereits den Klassenerhalt geschafft. Somit wird man den US-Amerikaner auch in der nächsten Saison wieder in der Total League sehen, vielleicht irgendwann dann auch wieder mit mehr Haaren auf dem Kopf.

Auf www.stbaldricks.org erhalten Sie alle Informationen zur Stiftung und wie Sie helfen können

Der 30-Jährige ist stolz, er unterstützt mit seinen Haaren die St.-Baldrick's-Stiftung- Foto: Matic Zorman