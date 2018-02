Der zweimalige Eishockey-Olympiasieger USA ist bei den Winterspielen in Pyeongchang bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Tschechien setzte sich in einem spannenden Duell durch.

Tschechien schickt die USA nach Hause

(dpa) - Tschechiens Eishockey-Team steht zum ersten Mal seit 2006 wieder in einem olympischen Halbfinale. Am Mittwoch besiegte der Olympiasieger von 1998 die USA mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen im ersten Viertelfinale der Winterspiele in Pyeongchang.



Gefeierter Held nach einem intensiven und spannenden Spiel war Torhüter Pavel Francouz vom russischen Club aus Chelyabinsk. Der 27-Jährige hielt alle fünf Penaltys der US-Boys. „Er war einfach großartig“, schwärmte Abwehrspieler Ondrej Vitasek. Für die Tschechen verwandelte dagegen Petr Koukal. In der regulären Spielzeit hatten Jan Kolar (16.') und Tomas Kundratek (29.') für die Tschechen sowie Ryan Donato (7.') und Jim Slater (31.') in Unterzahl für die USA getroffen. In der zehnminütigen Verlängerung fiel kein Tor.

Zuletzt hatten die Tschechen bei Olympia vor zwölf Jahren in Turin im Halbfinale gestanden und damals Bronze gewonnen. „In diesem Turnier hat wirklich jeder eine Chance“, sagte Kapitän Martin Erat zu den weiteren Aussichten seines Teams.



Die Tschechen, Olympiasieger 1998, treffen am Freitag entweder auf Rekordweltmeister Russland oder Außenseiter Norwegen. In den beiden anderen Viertelfinalduellen trifft Finnland auf Kanada und Schweden bekommt es mit Deutschland zu tun. Die Halbfinals werden am Freitag ausgetragen.