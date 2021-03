Der Ironman 70.3 sollte eigentlich am 20. Juni in Remich über die Bühne gehen. Daraus wird jedoch nun nichts.

Triathlon in Remich verlegt

Nun hat es auch den Ironman 70.3 im Großherzogtum erwischt. Die Organisatoren reagierten auf die immer noch anhaltende Corona-Krise und sagten den Wettbewerb, mit Rücksicht auf die Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der Regierung, ab. Der Triathlon (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) hätte am 20. Juni stattfinden sollen.



Aber die Organisatoren können zumindest bereits ein Alternativdatum präsentieren: Die Großveranstaltung soll stattdessen am 11. September an der Mosel über die Bühne gehen.

In einem Schreiben wenden sich Renndirektor Mike Matthias und sein Team direkt an die Sportler: „Wir möchten dir versichern, dass wir weiterhin alles daransetzen, dir ein außergewöhnliches Rennerlebnis und damit auch die Plattform zu bieten, welche du für deine Leidenschaft und dein hartes Training verdienst.“

Und weiter: „Unser Team wird somit weiterhin unermüdlich an der Entwicklung und Verfeinerung der Veranstaltungspläne arbeiten. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den Vorgaben der lokalen Gemeinden und innerhalb der Richtlinien und Empfehlungen, die von den öffentlichen Gesundheitsbehörden in Bezug auf COVID-19 festgelegt werden.“

Auch im vergangenen Jahr war der Triathlon über die Halbironman-Distanz zunächst in den Oktober verlegt und dann komplett abgesagt worden.

