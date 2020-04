Der Ironman 70.3 sollte eigentlich am 14. Juni in Remich über die Bühne gehen. Daraus wird jedoch nun nichts. Wegen der Corona-Virus-Pandemie sehen sich die Organisatoren zu einer Absage gezwungen.

Triathlon in Remich abgesagt

Nächste Absage im arg gebeutelten Luxemburger Sportkalender: Mit dem Ironman 70.3 hat es ein weiteres sportliches Großevent im Großherzogtum erwischt. Die Organisatoren reagierten auf die Corona-Krise und sagten den Wettbewerb, mit Rücksicht auf die Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der Regierung, ab. Der Triathlon (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) hätte am 14. Juni stattfinden sollen.

Auch die Veranstaltungen Ironkids (13. Juni) und Iron Girl Luxembourg (12. Juni) können nicht an den geplanten Terminen über die Bühne gehen.

In einem Schreiben wendet sich Organisator Stefan Petschnig direkt an die Sportler: "Als Team arbeiten wir Tag für Tag an den Rahmenbedingungen, um ein Rennen zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Gemeinsam mit unseren Partnern und den Behörden arbeiten wir unermüdlich an einer Lösung und werden uns bis spätestens 30. April 2020 mit Vorschlägen und Alternativen bei dir melden."

