(jot) - Jeff Saibene kämpft mit Bielefeld gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga. Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen nicht besonders gut: Der Rückstand des Tabellenvorletzten auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei, auf den Relegationsrang einen Punkt. Es bleiben nur noch zwei Spiele zu absolvieren: Am Sonntag empfängt Bielefeld den Aufstiegsaspiranten Braunschweig, sieben Tage später steht das Auswärtsspiel in Dresden an.



Die Bilanz von Saibene ist allerdings in Ordnung: Zehn Punkte hat der 48-Jährige seit seinem Debüt Mitte März eingefahren. Dies hat auch der Bielefelder Präsident Hans-Jürgen Laufer registriert und machte dies in einem Interview mit dem "Westfalen-Blatt" deutlich. Er traut Saibene zu, den Verein im Falle eines Abstiegs in die dritte Liga wieder nach oben zu führen: "Absolut, wenn er mitmacht. Zutrauen würde ich ihm das. Er hat bisher nur ein Spiel verloren, gegen Stuttgart. Wenn wir ihn von Anfang an gehabt hätten, würden wir heute über solche Dinge überhaupt nicht sprechen." Saibene besitzt einen Vertrag bis zum Saisonende in Bielefeld.



Rund 20 Millionen Euro Verbindlichkeiten



Präsident Laufer machte keinen Hehl daraus, dass ein Abstieg Bielefeld große Probleme bereiten würde. Um die Lizenzauflagen für die dritte Liga zu erfüllen, bräuchte man externe Hilfe. Bielefeld hat rund 20 Millionen Euro Verbindlichkeiten.