Mit einem 3:1-Erfolg können Luxemburgs Fußballer weiter vom dritten Rang in der Gruppe A träumen und ein historischer Rekord liegt in greifbarer Nähe.

Sport 2 Min.

WM-Qualifikation in Aserbaidschan

Traumtor von Rodrigues bringt Luxemburg auf Kurs

Yves BODRY Mit einem 3:1-Erfolg können Luxemburgs Fußballer weiter vom dritten Rang in der Gruppe A träumen und ein historischer Rekord liegt in greifbarer Nähe.

Am Ende war es einer klarer 3:1-Erfolg für die Luxemburger in Aserbaidschan, doch die FLF-Auswahl musste kämpfen und zum Schluss sogar kurzzeitig zittern. Rodrigues ließ am Donnerstagabend aber einmal mehr sein ganzes Können aufblitzen. Mit zwei Treffern und einer Vorlage war er der Mann des Abends.



Mit seinem spektakulären Fallrückzieher brach der Profi von Troyes nach 67 Minuten den Bann. Bis dahin waren die Luxemburger die dominierende Mannschaft, was auch daran lag, dass Aserbaidschan nach einem Platzverweis in der 20. Spielminute in Unterzahl war. Mütallimov streckte O. Thill in bester Karate-Manier nieder.

Einbahnstraßenfußball

Anschließend sahen die rund 2000 Zuschauer in Baku Einbahnstraßenfußball. Der Gastgeber zog sich in die eigene Hälfte zurück und überließ Luxemburg das Spiel, um auf Konter zu lauern. Und die FLF-Auswahl bemühte sich um einen konstruktiven Spielaufbau, doch die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.

Rodrigues sorgt für die Entscheidung - 3:1 Luxemburg führt mit 3:1 in Aserbaidschan, dies durch zwei herrliche Treffer. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

Borges, der überraschend den Vortritt vor S. Thill erhielt, kam mehrmals zu guten Schussgelegenheiten, doch am Ende fehlte die Präzision bei dem 17-Jährigen. Die beste Chance der Luxemburger hatte Sinani bei seinem Freistoß in der 18., als er nur den Pfosten traf.

Rodrigues unnachahmlich

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Luxemburg Spiel bestimmend. Lediglich ein Treffer sollte zunächst nicht gelingen. Bis zu 68. Minute. Der Ball landete über Umwege bei Rodrigues und dies nutzte die Chancen unnachahmlich, um per Fallrückzieher die verdiente Führung zu erzielen.

Gerson Rodrigues wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

Aserbaidschan reagierte und kam in der 70.‘ zu einer Chance, die der bis dahin wenig geprüfte Schon abwehren konnte. Und dann zauberte wieder Luxemburg. Rodrigues spielte im Strafraum auf den eingewechselten Deville, der ließ den Ball gekonnt durchlaufen auf den ebenfalls eingewechselten S. Thill und dieser schloss trocken ab – 2:0 Luxemburg.

Doch der Gastgeber gab nicht auf und kam nur vier Minuten später durch Salahly zum Anschlusstreffer. Die FLF-Abwehr hinterließ beim Eckball keinen guten Eindruck. Doch es war Rodrigues vorbehalten, an diesem Abend für die Entscheidung zu sorgen. Nach einer schönen Vorlage von C. Martins vollendete der Angreifer kompromisslos ab.

Gegen Irland zum Rekord?

Mit diesem Erfolg hat Luxemburg eine klare Option auf den dritten Rang in der Gruppe A genommen. Zum Abschluss empfängt die FLF-Auswahl am Sonntag im ausverkauften Stade de Luxembourg Irland. Mit einem Unentschieden käme Luxemburg dann auf zehn Punkte und könnte die historische Leistung aus dem Jahr 1995 egalisieren. Mit einem Rodrigues in Topform ist sogar mehr drin.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.