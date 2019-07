In einem dramatischen Halbfinale der Frauenfußball-WM setzten sich die Niederlande gegen Schweden durch. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Traumtor lässt Oranje jubeln

Titelverteidiger USA steht im Finale Bei der Fußball-WM der Frauen hat die Mannschaft der USA gegen England gewonnen. Es fehlt nur noch ein Schritt zur Titelverteidigung.

(dpa) - Die Fußballerinnen aus den Niederlanden haben zum ersten Mal ein WM-Finale erreicht und treffen dort am Sonntag (17 Uhr) in Lyon auf Titelverteidiger USA. Die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann setzte sich am Mittwochabend im Halbfinale knapp mit 1:0 nach Verlängerung gegen Schweden durch.

Das Siegtor für die Europameisterinnen erzielte Groenen vor 48 452 Zuschauern in der 99.' per Fernschuss. Im Spiel um Platz drei treffen die Schwedinnen am Samstag (17 Uhr) in Nizza auf England.



Die Schwedinnen (mit Hanna Glas, l.) und Niederländerinnen (Danielle van de Donk) schenken sich im Halbfinale keinen Zentimeter. Foto: dpa