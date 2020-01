"So erträumt man sich den Einstand", sagte der Österreicher nach dem 2:0 (0:0)-Sieg zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF.

Traumhafter Einstand für Gregoritsch auf Schalke

"So erträumt man sich den Einstand", sagte der Österreicher nach dem 2:0 (0:0)-Sieg zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF.

(SID) - Erst verhinderte er mit einer Rettungsaktion auf der Linie den Rückstand, dann bereitete er mit einem klugen Pass die Führung vor, und schließlich entschied er mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit acht Monaten das Spiel: Michael Gregoritsch hat bei Schalke 04 ein glanzvolles Debüt gefeiert. "So erträumt man sich den Einstand", sagte der Österreicher nach dem 2:0 (0:0)-Sieg zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF.

Die Augsburger Leihgabe war maßgeblich am Erfolg der Königsblauen beteiligt - obwohl Gregoritsch schon nach wenigen Minuten eine hochkarätige Chance ausgelassen hatte. "Ich weiß gar nicht, wie er den gehalten hat", meinte der Stürmer zur Glanzparade von Gladbachs Torwart Yann Sommer (6.). Danach jedoch lief alles für den 25-Jährigen: Einen Kopfball von Marcus Thuram kratzte er von der Linie (37.), Suat Serdar setzte er vor dem 1:0 glänzend in Szene (48.), und einen mustergültigen Konter schloss er zum Endstand erfolgreich ab (58.).

Vom Augsburger Abstellgleis in die Schalker Sturmzentrale in kürzester Zeit - der unerwartete Wechsel nach Gelsenkirchen zahlt sich für Gregoritsch und seinen neuen Arbeitgeber schon aus. "Ich bin jetzt zwei Wochen hier und sehe, dass eine unglaublich gute Qualität in der Mannschaft ist", sagte er. Statt beim Kampf gegen den Abstieg nur zuzuschauen, ist er im Rennen um Europa nun mittendrin: "Wir stehen oben, das ist eine schöne Situation."