Die letzten Hürden sind genommen, das große Halbfinale kann kommen: Die beiden Doppel-Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson treffen in London aufeinander.

Traum-Halbfinale bei Darts-WM steht

Die letzten Hürden sind genommen, das große Halbfinale kann kommen: Die beiden Doppel-Weltmeister Michael van Gerwen und Gary Anderson treffen in London aufeinander. Im zweiten Halbfinale hat ein Außenseiter die Chance auf den sensationellen Finaleinzug.

(dpa) - Die Darts-WM in London hat ihr Traum-Halbfinale mit den beiden absoluten Topfavoriten Michael van Gerwen und Gary Anderson. Der Niederländer und der Schotte werden am Sonntagabend (22 Uhr) bereits ihr 57. Spiel gegeneinander bestreiten, nur der Sieger darf weiter auf seinen dritten Weltmeister-Titel hoffen. „An diesem Abend erwarte ich etwas ganz Besonderes von mir selbst. Ich muss sicher gehen, dass ich absolut bereit bin für dieses Spiel“, kündigte van Gerwen an.

Das Duell zwischen dem 29 Jahre alten Niederländer und dem 48-jährigen Anderson ist ein Dauerbrenner der Darts-Szene. Von den bisherigen 56 Duellen gewann „Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, 36 und verlor nur 18 - zwei endeten Remis. „Ich denke, dass ich mental einfach stärker bin als Gary“, sagte van Gerwen, der bei den Buchmachern und Experten als Favorit ins Spiel geht. Mit seinem klaren 5:1-Sieg über Ryan Joyce untermauerte er seine gute Form, auch wenn er sagte, „das war nicht meine großartigste Leistung“.



Smith in der Favoritenrolle



Anderson hatte zuvor den Scoring-Spezialisten Dave Chisnall aus England mit 5:2 bezwungen. „Mein Rücken hat noch immer ein bisschen geschmerzt, darum war es gut, dass ich schnell durchgekommen bin. Ich freue mich jetzt auf morgen“, kündigte „The Flying Scotsman“ an. Auf dem Weg zu seiner dritten Sid-Waddell-Trophy wird van Gerwen zweifellos die größte Hürde.

Im zweiten Halbfinale trifft Scoring-Ass Michael „Bully Boy“ Smith aus England am Samstag (20.15 Uhr) auf seinen Landsmann Nathan Aspinall. Das Finale findet dann an Neujahr statt.