Sechs Wochen nach dem Tod ihres Vaters wollte Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin in den Weltcup zurückkehren. Doch der Saisonabschluss findet nicht statt.

Sport 2 Min.

Trauernde Shiffrin ausgebremst

Sechs Wochen nach dem Tod ihres Vaters wollte Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin in den Weltcup zurückkehren. Doch der Saisonabschluss findet nicht statt.

Ihr Herz, versichert Mikaela Shiffrin, sei auch sechs Wochen nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters Jeff noch gebrochen. Das Comeback im Weltcup ab Donnerstag im schwedischen Are sollte für die beste Skirennläuferin ihrer Generation eigentlich zu einer Art Seelentherapie werden. "Ich habe keine echten Ziele oder Erwartungen", meinte sie noch, es gehe einfach um "ein paar gute Schwünge" für Jeff. Ihren Dad, glaubt Shiffrin, "würde es glücklich machen". Doch Shiffrins Wunsch wird sich in diesem Winter nicht mehr erfüllen.

Das Corona-Virus hat im alpinen Ski-Weltcup der Frauen für das vorzeitige Saisonende gesorgt. Der Internationale Skiverband (FIS) gab am Mittwoch bekannt, dass die drei letzten Rennen, die von Donnerstag bis Samstag in Are geplant waren, auf Empfehlung der schwedischen Gesundheitsbehörde abgesagt wurden. Shiffrin muss ihren Schicksalsschlag weiter abseits der großen Sportbühne verarbeiten.

Die schwedische Gesundheitsbehörde lässt auf der Piste in Are keine Wettkämpfte stattfinden. Foto: AFP

Der überraschende Tod des Vaters, der Medienberichten zufolge bei Heimarbeiten vom Dach stürzte, hatte Shiffrin aus der Bahn geworfen. Als sie die Nachricht vom Unfall Anfang Februar erhielt, brachen sie und ihre Mutter Eileen, die sie im Weltcup begleitet, ihre Zelte in Europa ab und eilten nach Hause in den US-Bundesstaat Colorado. Dort standen sie Jeff in seinen letzten Stunden bei - und seither ist nichts mehr, wie es war.

Es werde "sehr lange dauern, die neue Wirklichkeit zu akzeptieren", berichtete Shiffrin vor einer Woche in einem sechseinhalbminütigen Video auf ihren Profilen im Netz, "und vielleicht werden wir das auch niemals schaffen". Jeff lebe in ihrem Herzen und ihren Gedanken weiter, sie könne ihn draußen in der Natur spüren.

Besonderer Platz im Herzen

Dort kam ihr auch der Gedanke zur Rückkehr. Bei der Trauerfeier für ihren Vater habe es geschneit, erzählte Shiffrin der "New York Times", "es war, als würde er sagen: Warum verschwendet ihr eure Zeit für mich? Geht raus und fahrt Ski!" Und so griff sie zu den Brettern, von denen sie immer geglaubt hatte, dass sie ihr die Welt bedeuten, und fuhr mit Mama Eileen, Bruder Taylor und Freundin ins Vail Valley, wo sie einst das Skifahren erlernt hatte. "Das hat die Dinge wieder auf Null gestellt", sagte sie.

Shiffrin glaubte, dass sie sich ihrem Vater "näher fühlen" kann, wenn sie Rennen fährt. Die letzten der Saison in Are sah sie dafür als geeignet an. Der kleine Skiort habe "seit dem Beginn meiner Karriere einen besonderen Platz in meinem Herzen", schrieb sie in ihrer Comeback-Ankündigung zwei Tage vor ihrem 25. Geburtstag - dem ersten ohne Jeff.

Corona-Virus: Leere Ränge in der Sportwelt Abgesagt oder verschoben: Immer mehr Sportveranstaltungen sind von den Ausmaßen des Corona-Virus betroffen. Ein Überblick der Auswirkungen.

Im Dezember 2012 hatte die Amerikanerin in Are ihr erstes Weltcup-Rennen gewonnen, 2019 holte sie dort WM-Gold in Super-G und Slalom. "Ich habe hier einige wunderbare Erinnerungen an meinen Dad (...), deshalb freue ich mich darauf, zu diesem Rennen zurückzukehren", schrieb Shiffrin - doch daraus wird nichts.

Durch die Absage zerschlugen sich auch ihre Chancen auf den vierten Triumph im Gesamtweltcup nacheinander. Die Italienerin Federica Brignone ist zum ersten Mal in ihrer Karriere die Gewinnerin der großen Kristallkugel, zudem gewann sie die Riesenslalom-Wertung. Der Slalom-Weltcup geht an die Slowakin Petra Vlhova.