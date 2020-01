Der ehemalige NBA-Comissioner David Stern ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Basketball-Welt trauert.

Trauer um Ex-NBA-Boss Stern

(sid) - Der langjährige Commissioner der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, David Stern, ist tot. Wie die NBA am Neujahrstag mitteilte, verstarb Stern im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung, die er rund drei Wochen zuvor erlitten hatte, im Beisein seiner Ehefrau Dianne und seiner Familie.



NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED — NBA (@NBA) January 1, 2020

Stern, der von 1984 bis 2014 die Geschicke der NBA geleitet hatte, war am 12. Dezember in einem New Yorker Restaurant zusammengebrochen. Er wurde daraufhin umgehend von einem Rettungswagen ins Mount Sinai West Krankenhaus gebracht und notoperiert. Am 17. Dezember berichtete die NBA, ihr einstiger Chef befinde sich in einem "kritischen Zustand", danach blieben Informationen zu seinem Zustand aus.



Mentor und einen meiner liebsten Freunde

Sterns Nachfolger Adam Silver würdigte den erfolgreichen Macher in einem Statement als "Mentor und einen meiner liebsten Freunde. Wie jede NBA-Legende besaß David außergewöhnliche Talente, aber ihm ging es immer um die Basics: Vorbereitung, Liebe zum Detail und harte Arbeit."



Stern war maßgeblich am Aufstieg der NBA zu einer großen Profiliga in den USA beteiligt. In seiner Ära stiegen die Fernseheinnahmen um das 40-Fache, die Durchschnittsgehälter der Spieler von 250.000 US-Dollar im Jahr 1984 auf mehr als fünf Millionen US-Dollar am Ende seiner Amtszeit. 2014 wurde Stern in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.