Am Samstagabend sahen sich viele Portugal-Fans das WM-Achtelfinale auf dem Glacis in Limpertsberg an. Nach Spielschluss waren sie enttäuscht.

Trauer bei Portugals Fans

Die Fans des amtierenden Europameisters Portugal hatten sich auch bei der WM in Russland den ganz großen Coup von Cristiano Ronaldo und Co. erhofft. Am Samstag mussten sich die Portugiesen allerdings geschlagen geben. Mit 1:2 unterlagen sie Uruguay im Achtelfinale. Auf dem Glacis in Limpertsberg trauerten die Fans, die zuvor noch so hoffnungsvoll waren.

