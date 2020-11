Trapschütze Sosa: Treffsicher am Gefrierpunkt

Statt im sonnigen Süden geht Tontaubenschütze Lyndon Sosa in Rümelingen und Differdingen auf die Jagd nach fliegenden Wurfscheiben.

Es riecht wie an Silvester. Den Qualm, der nach dem Schuss aus der Flinte steigt, pustet Lyndon Sosa weg. Gleichzeitig schlägt er die Patronenhülse, die aus dem Gewehr springt, fast beiläufig mit der flachen Hand in die Mülltonne. Damit endet der Versuch – und Sosa denkt bereits an den nächsten.

Für seine Olympia-Mission wollte der luxemburgische Trapschütze eigentlich im Süden sein ...