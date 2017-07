(bob) - Fola hat sich im Hinblick auf die kommende Saison noch einmal verstärkt. Moussa Seydi hat bei den Eschern einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben. Der 20-Jährige kommt vom FC Metz, dort hat er in der vergangenen Saison größtenteils in der zweiten Mannschaft gespielt, er kam am sechsten Spieltag der Ligue 1 jedoch auch 20 Minuten für die Profis zum Einsatz. Im Ligapokal gegen F91 setzte Trainer Jeff Strasser bereits am Sonntag auf ihn.



Seydi ist im Senegal geboren und spielt auf den Außenbahnen. Da die Escher mit dem niederländischen Zweitligisten SC Telstar kurz vor einer Einigung stehen, wird Gerson Rodrigues Fola in den kommenden Tagen auch offiziell verlassen. Durch den Abgang des Nationalspielers war Fola im Offensivbereich zu dünn besetzt.