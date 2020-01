Trainieren auf höchstem Niveau

Das Leistungssportzentrum soll den Luxemburger Sport nach vorne bringen. Das "Luxemburger Wort" hat sich in den Kulissen umgesehen.

Raphaël Stacchiotti, Tom Habscheid, Charline Mathias und Co. haben mit dem Leistungssportzentrum HPTRC in der Coque ein neues Zuhause, um sich auf höchstem Niveau vorzubereiten.

Früher Montagmorgen in der Coque: Raphaël Stacchiotti hat sich durch den dichten Verkehr gekämpft und steht nun im Untergeschoss - dort, wo sich das Trainingsschwimmbecken befindet. Ebenfalls anwesend in einem Teil des nationalen Leistungssportszentrums HPTRC (High Performance Training and Recovery Center) ist Christophe Audot, sein persönlicher Trainer. Nach einer kurzen Begrüssung packt Audot sein Laptop aus: Dort programmiert er die Trainingseinheit, vor allem eine neue Technologie.

Auf dem Boden des Beckens befinden sich auf zwei Bahnen LED-Lampen, die sich - je nach Einstellung - mit dem Schwimmer weiterbewegen ...