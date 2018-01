(DW) - Der HB Käerjeng hat einen neuen Trainer. Der Serbe Dejan Gajic ersetzt Dimitros Dimitroulias beim Männerteam. Der Grieche hatte die Mannschaft erst vor der Saison übernommen, die Ergebnisse waren für die Verantwortlichen aber nicht zufriedenstellend.

Gajic ist bereits Trainer des Frauenteams und wird dies auch bleiben. 2011 und 2012 war er Co-Trainer der serbischen Frauen-Nationalmannschaft, anschließend war er bis 2015 in Diekirch in der Verantwortung und wurde danach Trainer von Roude Léiw Bascharage. Das Frauenteam, das zuletzt in der dritten deutschen Liga spielte, wurde nach der vergangenen Saison aufgelöst.

Käerjeng ist aktuell nur Fünfter der Nationaldivision und hat bei einem Spiel weniger bereits sechs Punkte Rückstand auf den Vierten Berchem.