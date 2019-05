Rümelingen und Rodange haben Nägel mit Köpfen auf der Trainerposition gemacht. Bei Mühlenbach geht die Suche erst los.

Trainerkarussell dreht sich

Joe TURMES

Bei Rümelingen, das den Abstieg aus der BGL Ligue nicht mehr vermeiden kann, wird Christian Lutz in der kommenden Saison als Trainer in die Verantwortung rücken. Der 43-jährige Deutsche ist zurzeit als Jugendtrainer beim Fußballverband FLF tätig. Er folgt damit auf Präsident Gérard Jeitz, der das Team seit dem Rücktritt von Sven Loscheider betreut.

Rodange, das von der Ehrenpromotion in die BGL Ligue aufsteigt, wird die Herausforderung Erstklassigkeit mit einem neuen Trainer angehen. Domenico Micarelli wird das Team verlassen und durch den bisherigen Trainer der US Esch, Vitor Pereira, ersetzt.

Kuduzovic geht nach Trier

Mühlenbach, das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die BGL Ligue geschafft hat, muss in der kommenden Saison ohne Trainer Fahrudin Kuduzovic auskommen. Der 34-jährige ehemalige Profi wird Co-Trainer beim deutschen Oberligisten Eintracht Trier.