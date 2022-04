Nordirlands Frauencoach spricht über die Emotionalität von Spielerinnen – und erntet dafür Kritik.

Fußball

Trainer von FLF-Gegner mit fragwürdigem Statement über Frauen

Bob HEMMEN Nordirlands Frauencoach spricht über die Emotionalität von Spielerinnen – und erntet dafür Kritik.

„Wenn ein Team ein Tor kassiert, dann kassiert es in sehr kurzer Zeit noch ein zweites“, sagt Kenny Shiels nach der 0:5-Niederlage Nordirlands gegen England. Was zunächst wie eine harmlose Analyse klingt, wird bei der weiteren Erläuterung des Coaches problematisch.

Wenn sie Tor ein kassieren, dann können sie das nicht gut ab. Kenny Shiels

„Das zieht sich durch den gesamten Frauenfußball, weil Mädchen und Frauen emotionaler als Männer sind. Wenn sie Tor ein kassieren, dann können sie das nicht gut ab.“



Gegen England lag Nordirland am Dienstag zur Halbzeit nur mit 0:1 zurück, danach erzielten die Gäste vier Tore innerhalb einer halben Stunde. Den zweiten Gegentreffer bezeichnete Shiels als „emotionales Tor“.

Mittlerweile entschuldigte sich der 65-Jährige für seine Aussagen. „Es tut mir leid, wenn ich jemanden beleidigt habe.“ Nordirland muss in der WM-Qualifikation noch zwei Spiele bestreiten.

Amy Thompson und Co. empfangen Nordirland im September. Foto: Stéphane Guillaume

Am 2. September ist das Team zu Gast in Luxemburg. Das Hinspiel hatte Nordirland am 17. September 2021 mit 4:0 gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Shiels belegt in der Gruppe D Platz drei. Luxemburg ist nach den Siegen gegen Lettland und Nordmazedonien Vierter.

