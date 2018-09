Vor der neuen Saison in der dritten deutschen Liga hatte sich Fußballer Eric Veiga bei Eintracht Braunschweig in den Profikader gespielt. Nun muss er wieder einen Schritt zurück.

Trainer Pedersen sortiert Veiga aus

Jan MORAWSKI Vor der neuen Saison in der dritten deutschen Liga hatte sich Fußballer Eric Veiga bei Eintracht Braunschweig in den Profikader gespielt. Nun muss er wieder einen Schritt zurück.

Die Zeit von Nationalspieler Eric Veiga in der Drittligamannschaft von Eintracht Braunschweig ist vorerst vorbei. Wie der „Sportbuzzer“ schreibt, hat Trainer Hendrik Pedersen auf die sportliche Krise beim Tabellenletzten reagiert und sechs Spieler aus dem Kader aussortiert. Darunter ist auch der 21 Jahre alte Luxemburger, der sich nun mit seinen Kollegen wieder in der U23 beweisen muss.

"Die Verkleinerung des Kaders dient dazu, in den Einheiten intensiver arbeiten zu können", so Pedersen. Veiga hat in der neuen Drittligasaison noch keine Minute gespielt und saß meist nur auf der Tribüne.