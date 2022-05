Nach dem Pokaltriumph sind die Hauptstädter auf der Suche nach einem neuen Coach für die kommende Saison.

Trainer Jeff Saibene verlässt Racing

Jeff Saibene hört als Racing-Trainer auf. Der 53-Jährige, der am Freitagabend mit dem Hauptstadtclub das Pokalfinale gegen F91 mit 3:2 gewann, steht kommende Saison nicht mehr an der Seitenlinie. „Ich verlasse den Verein aus persönlichen Gründen, doch ich bleibe ein Racing-Fan“, so Saibene.

Der ehemalige Nationalspieler war im vergangenen Jahr nach Luxemburg zurückgekehrt, zuvor arbeitete er als Trainer in Deutschland und in der Schweiz.

Racing möchte den neuen Trainer schon in den kommenden Tagen präsentieren. Am Freitag war auch bekannt geworden, dass der Verein die Zusammenarbeit mit Frauen-Coach Alexandre Luthardt beenden wird.

