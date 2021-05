In der kommenden Saison wird Fußball-Erstligist US Mondorf von einem alten Bekannten trainiert.

Trainer Bonvini kehrt nach Mondorf zurück

Jan MORAWSKI In der kommenden Saison wird Fußball-Erstligist US Mondorf von einem alten Bekannten trainiert.

Fußballtrainer Arno Bonvini kehrt wie erwartet zur US Mondorf zurück. Wie der Club am Dienstagabend mitteilt, wird der Ex-Coach in der kommenden Saison wieder an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer wird Claudio Lombardelli.

Mondorf setzt auf Rückkehrer und einen neuen Trainer Der Fußballclub aus Mondorf wird einige Veränderungen im Hinblick auf kommende Saison vornehmen. Ein alter Bekannter soll Coach werden.

Der 45-Jährige ist derzeit Jugendkoordinator von F91 Düdelingen. Seit 2012 war Bonvini im Mondorfer Trainerteam tätig - unterbrochen von einem kurzen Engagement in Differdingen (2018/19). Mondorf ist nach 26 Spieltagen Tabellenzwölfter.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.