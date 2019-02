Aus dem abgestürzten Kleinflugzeug, in dem der vermisste Fußballprofi Emiliano Sala unterwegs war, ist ein Leichnam geborgen worden. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Bei der Suche nach Sala geht es auch um Geld.

Tragödie um Sala: Nantes verlangt Transfergeld

Aus dem abgestürzten Kleinflugzeug, in dem der vermisste Fußballprofi Emiliano Sala unterwegs war, ist ein Leichnam geborgen worden. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt. Bei der Suche nach Sala geht es auch um Geld.

(sid) - Gut zwei Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs, in dem der argentinische Fußball-Profi Emiliano Sala (28) gesessen hatte, ist die erste Leiche geborgen worden. Das teilte die zuständige britische Ermittlungsbehörde AAIB mit. Ob es sich dabei um Sala oder den Piloten handele, gaben die Ermittler nach der Bergungsaktion, die "so würdevoll wie möglich" verlaufen sei, nicht bekannt. "Bei schwierigen Bedingungen ist es den Spezialisten gelungen, den Leichnam aus dem Wrack zu bergen. Die betroffenen Familien sind über die Fortschritte informiert worden", teilte die AAIB mit.

Der Leichnam soll nun von einem Gerichtsmediziner untersucht werden. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen wurde der Plan, das Wrack vom Grund des Ärmelkanals zu bergen, allerdings vorerst eingestellt. Das abgestürzte Kleinflugzeug war am Sonntag entdeckt worden. Auf den Videoaufnahmen eines ferngesteuerten Roboters war bereits zu diesem Zeitpunkt eine Leiche zu sehen.

Trauer um Sala Die jüngsten Entwicklungen in der Tragödie um Fußballprofi Emiliano Sala sind für die Familie von großer Bedeutung.

Das Flugzeug mit Sala und dem britischen Piloten war am 21. Januar auf dem Flug von Nantes nach Cardiff rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey vom Radar verschwunden. Sala hatte kurz zuvor in einer Sprachnachricht noch seine Angst vor einer Katastrophe geäußert. Der 28-Jährige war vom walisischen Klub Cardiff City, der in der englischen Premier League spielt, für eine Club-Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro vom französischen Erstligisten FC Nantes verpflichtet worden.

Nantes erwägt Zwangseintreibung der Ablöse

Salas Ex-Club lässt derweil bereits ohne eine offizielle Bestätigung des Todes seines vermissten Ex-Profis rechtliche Möglichkeiten zur Eintreibung der Ablöse von Cardiff City prüfen. Aus Vereinskreisen verlautete, dass die Nordfranzosen zwei Rechtsanwälte mit der Auslotung juristischer Schritte gegen die Waliser beauftragt haben. Zudem erwägt der Verein angeblich die Einschaltung des Weltverbandes FIFA.



Die BBC berichtete inzwischen über ein Ultimatum der Franzosen an Cardiff von zehn Tagen zur Überweisung der Transfersumme. Ein Sprecher des britischen Clubs unterstrich gegenüber einheimischen Medien Cardiffs grundsätzliche Bereitschaft zur Zahlung der vereinbarten Transfersumme, erklärte jedoch zugleich die vorherige Klärung sämtlicher Umstände des Unglücks zur Bedingung für die Überweisung.

Das Wrack des Kleinflugzeugs war am Sonntag entdeckt worden. Foto: AFP