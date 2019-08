Townsend überrascht Halep

Taylor Townsend hat bei den US Open für eine große Überraschung gesorgt: Die Qualifikantin schaltet Wimbledonsiegerin Simona Halep aus.

Taylor Townsend hat bei den US Open für eine große Überraschung gesorgt: Die Qualifikantin schaltet Wimbledonsiegerin Simona Halep aus.

(sid) - Wimbledonsiegerin Simona Halep ist bei den US Open überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Rumänin verlor in Flushing Meadows gegen die Qualifikantin Taylor Townsend (USA) nach starkem Beginn 6:2, 3:6, 6:7 (4:7). In den beiden vorangegangenen Jahren war Halep in New York bereits jeweils an ihrer Auftakthürde gescheitert. Haleps bislang bestes Ergebnis beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist der Halbfinaleinzug 2015.

Upset of the day?



See the highlights of the match everyone was talking about...#USOpen pic.twitter.com/HOrMOVlT5b — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

"Das bedeutet mir eine Menge. Es war eine lange Reise", sagte Townsend und musste ihre Tränen zurückhalten: "Dieses Spiel gibt mir so viel Selbstvertrauen und die Gewissheit, dass ich es schaffen kann. Ich dachte mir einfach: Du hast nichts zu verlieren." Die US-Amerikanerin überzeugte mit einer Taktik, die im Frauentennis quasi ausgestorben ist: ans Netz gehen. Insgesamt 106 Mal stand Townsend vorne und machte unglaubliche 64 Punkte.



Gauff in Runde drei

Auch die erst 15 Jahre alte Amerikanerin Coco Gauff hat die dritte Runde erreicht. Der Publikumsliebling setzte sich gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:2, 4:6, 6:4 durch. Gauff, die erstmals in Wimbledon auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist die jüngste Spielerin seit 23 Jahren, die bei den US Open den Sprung in die dritte Runde geschafft hat. Dort trifft die Amerikanerin am Samstag auf die Titelverteidigerin und die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka (JPN).