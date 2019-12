Beim Tournoi de Noël ist Spaß angesagt, aber nicht nur: Am Samstag haben die Luxemburger Studenten wieder einmal um den ersten Platz gekämpft.

Sport 21

Tournoi de Noël: Die besten Bilder der Fußballer

Beim Tournoi de Noël ist Spaß angesagt, aber nicht nur: Am Samstag haben die Luxemburger Studenten wieder einmal um den ersten Platz gekämpft.

Viele lassen es nach den Feiertagen ruhig angehen. Nicht so die Luxemburger Studenten: Nachdem die Basketballer und Volleyballer am Freitag beim Tournoi de Noël im Einsatz waren, wurde am Samstag auf dem hauptstädtischen Campus Geesseknäppchen entschieden, wer das beste Fußballteam hat.

Tournoi de Noël: Die besten Bilder der Basketballer und Volleyballer Beim Tournoi de Noël waren am Freitag die Basketballer und Volleyballer im Einsatz. Der Spaß stand zwar im Mittelpunkt, am Ende durften sich aber vor allem zwei Teams freuen.

Überzeugen konnten im Fußball die Trierer Studenten, wie die LASEL (Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) am Samstagnachmittag mitteilt. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lunex durchgesetzt. In diesem Jahr schaffte es das Team auf Platz zwei.





Hier die besten Bilder:

21 Foto: Stéphane Guillaume

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume Foto: Stéphane Guillaume





Am Freitag hatten die Basketballer und Volleyballer gespielt. Jubeln durften die Kölner Studenten, die im Basketball triumphierten und die Freiburger Studenten, die sich im Volleyball durchsetzten.