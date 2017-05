(bob) - Während für den Großteil der Luxemburger Radsportfans derzeit der Giro d'Italia im Fokus steht, kämpfen auch einheimische Fahrer in den USA um gute Resultate. Zum Auftakt der Tour of California schafft es Jempy Drucker (BMC) dort auf den fünften Rang.

Der 30-Jährige beendete das Rennen nach 167,5 km auf der ersten Etappe rund um Sacramento im Massenspurt. Marcel Kittel (D/Quick-Step) zeigte sein ganzes Können und fuhr nach 3.45'35'' als erster Fahrer über die Ziellinie. Peter Sagan (SVK/Bora) und Elia Viviani (I/Sky) komplettierten das Podium.

Auf den letzten Kilometern der Auftaktetappe hatte zwar Sky die Kontrolle über das Hauptfeld übernommen, doch als die Konkurrenten vor dem Massenspurt um eine gute Ausgangslage kämpften, setzte Quick-Step den Tagessieger Kittel hervorragend in Position. Als es noch eine halbe Runde zu absolvieren galt, gelang es dem Team, die Siegeschancen des 29-Jährigen zu erhöhen.

"Ich bin sehr glücklich, wie clever und stark die Mannschaft am Ende gearbeitet hat", sagte der Gewinner. Für Drucker und Co geht es in der Nacht auf Dienstag (Luxemburger Zeit) über 143 km von Modesto nach San Jose.

Sacramento war ebenfalls Start und Ziel der vierten Etappe der Kalifornien-Rundfahrt der Frauen. Christine Majerus (Boels) erreichte dort im Massensprint den 19. Rang. Nach 1.38'03'' holte sich die Italienerin Giorgia Bronzini (Wiggle High 5) den Sieg. In der Gesamtwertung belegt Majerus derzeit Platz 48 (auf 10'11'').