(DW) - Laurent Didier (Trek) hat bei der Tour Down Under auf sich aufmerksam gemacht. Auf der vierten Etappe des WorldTour-Rennens in Australien war 7 km vor dem Ziel der Norton Summit (6 km à 5 Prozent) zu überqueren.

In der glühenden australischen Hitze - die Etappe wurde deswegen um eine Stunde vorverlegt - schafften es nur 35 Fahrer an der Spitze über den Gipfel - darunter Didier. Doch damit nicht genug: Der Trek-Profi fuhr am Ende im Sprint gar auf Rang zehn, zeitgleich mit Tagessieger Peter Sagan (Bora).

Der slowakische Weltmeister hat nach der 128 km langen Etappe auch die Gesamtführung übernommen. Didier wird als 27. geführt und hat 14'' Rückstand auf Sagan. Damit ist der 33-Jährige gemeinsam mit dem zeitgleich auf Position 18 platzierten Ruben Guerreiro (P) aktuell der beste Trek-Profi.

Königsetappe am Samstag



Ben Gastauer (Ag2r) fuhr auf der Etappe auf Rang 66 (auf 9'02'') und hat in der Gesamtwertung als 60. einen Rückstand von 9'16''.



In der Nacht zum Samstag (Luxemburger Zeit) steht die Königsetappe an, auf der die Vorentscheidung im Kampf um den Gesamtsieg fallen wird. Am Ende ist zwei Mal der Willunga Hill zu bewältigen, wobei sich beim zweiten Mal das Ziel auf dem Gipfel befindet.