(jan) - Am Ende entpuppte sich die Tour de Wallonie (UCI-Kat. 2.HC) zu einem guten Pflaster für die Luxemburger. Nachdem BMC-Radprofi Jempy Drucker am Dienstag die vierte Etappe gewonnen hatte, fuhr am Mittwoch Landsmann Alex Kirsch (Veranclassic) als einer der Ersten ins Ziel. Der 25-Jährige beendete das 184.4 km lange letzte Teilstück zwischen Chièvres und Thuin als Sechster.

Doch auch Drucker durfte am Mittwoch jubeln: Durch seinen abschließenden Etappensieg sicherte sich Teamkollege und Lokalmatador Dylan Teuns den Gesamtsieg. "Die Priorität ist es, Dylan den Gesamtsieg zu sichern", hatte der Luxemburger nach seinem Triumph gesagt. Mission erfüllt!