(bob) - Für das Podium hat es am Ende nicht gereicht. Jempy Drucker mischte auf der zweiten Etappe der Tour de Wallonie zwar vorne mit, der BMC-Profi musste sich am Ende jedoch mit Rang vier begnügen.



Den Tagessieg holte sich Jasper de Buyst (B/Lotto Soudal) vor dem Dänen Michael Morkov (Katusha) und dem Veranclassic-Teamkollegen von Alex Kirsch, Justin Jules (F).

Kirsch fuhr als 108. mit 5'06'' Rückstand auf den Tagessieger ins Ziel. In der Gesamtwertung belegt Drucker Rang 99 (auf 13'31''), Kirsch Platz 123 (auf 18'38''). Dieses führt Druckers Teamkollege Dylan Teuns (B) in 8.57'5'' vor Xandro Meurisse (B/Wanty/s.Z). und Tosh van der Sande (B/Lotto Soudal/auf 1'') an.