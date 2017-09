(jg) - Die Luxemburger Teilnehmer an der Tour de Moselle (Elite Nationale) haben am Samstagmorgen ihre Klasse untermauert. Tom Wirtgen durfte jubeln. Der 21-Jährige holte sich den Etappensieg auf dem zweiten Abschnitt auf überragende Art und Weise. Beim 20,5 km langen Einzelzeitfahren distanzierte er die Konkurrenz deutlich. Der aktuelle Landesmeister der Espoirs im Zeitfahren war um mehr als 30'' schneller als der Zweitplatzierte. Bei widrigen Wetterbedingungen mit Regen und viel Wind absolvierte Wirtgen die Strecke mit dem erstaunlichen Stundenmittel von 47,922 km/h.





Der Franzose Louis Louvet (SCO Sijon) landete auf Rang zwei (auf 39''). Den dritten Platz sicherte sich mit Kevin Geniets (auf 42'') ein weiterer Luxemburger, dies vor Bjorg Lambrecht (B/Lotto-Soudal U23), seines Zeichens Gewinner von Liège-Bastogne-Liège (U23) und Zweiter der Tour de l'Avenir.





Auch Michel Ries (10. auf 1'10'') und Ivan Centrone (11. auf 1'24'') konnten aus Luxemburger Sicht überzeugen.





Wirtgen setzte mit seinem Triumph ein deutliches Ausrufezeichen im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Bergen. In Norwegen möchte er nicht nur im Chrono überzeugen, der Fahrer des Leopard-Trek-Teams hofft auch auf eine Nominierung für das Straßenrennen der Espoirs.





Vor der dritten Etappe, die am Samstag um 15 Uhr gestartet wurde, sieht es auch in der Gesamtwertung aus Luxemburger Sicht nicht schlecht aus. Geniets ist Dritter und liegt nur 3'' hinter Louvet. Dazwischen befindet sich Emiel Planckaert (B/Lotto-Soudal U23) auf Rang zwei (auf 1'').





Am Freitag war das Peloton auf der ersten Etappe in seine Einzelteile zerlegt worden. Windkanten hatten das Hauptfeld in mehrere Gruppen gesprengt und viele Fahrer erreichten das Ziel mit vielen Minuten Rückstand. Nur 31 Fahrer konnten sich nach der ersten Etappe noch realistische Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnen, darunter auch Geniets. Planckaert siegte, Geniets war als Elfter in der ersten größeren Gruppe dabei.