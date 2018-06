Das luxemburgische Team Leopard darf sich freuen: Alexander Krieger ist auf der zweiten Etappe der SkodaTour de Luxembourg ins Gelbe Trikot gefahren.

Sport 1

Tour de Luxembourg: Krieger holt das Gelbe Trikot

Daniel WAMPACH Das luxemburgische Team Leopard darf sich freuen: Alexander Krieger ist auf der zweiten Etappe der SkodaTour de Luxembourg ins Gelbe Trikot gefahren. Auch Alex Kirsch war wieder vorne dabei.

Andrea Pasqualon (I/Wanty) hat die zweite Etappe der SkodaTour de Luxembourg mit Ziel in Schifflingen gewonnen. Er siegte vor Alexander Krieger (D/Leopard) und Alex Kirsch (Veranclassic). Am Ende war in Schifflingen eine 440 m lange Schlussteigung zu bewältigen. Dort hatten sich sechs Fahrer vom Peloton abgesetzt, darunter das spätere Podium.

"Ich war in der vorletzten Kurve zu weit hinten platziert. Danach habe ich Gas gegeben und war an erster Stelle, am Ende hat einfach nur etwas Energie gefehlt", so Kirsch. "Ich war überrascht, dass es so schnell berghoch ging. Ich werde wohl nie gewinnen ...", sagte er etwas enttäuscht.



Neuer Gesamtführender ist Krieger, mit 3'' Vorsprung auf Kirsch und 5'' auf Pasqualon. Pit Leyder (Leopard) hat ebenfalls ein gutes Rennen absolviert. Er wurde Fünfter und ist nun Siebter der Gesamtwertung, mit einem Rückstand von 17'' auf Krieger.

Etappe verkürzt



Gleich nach dem Start in Junglinster – wegen der Überschwemmungen in der Region Müllerthal wurde die Etappe auf nur noch 89 km gekürzt und der Start aus Rosport nach Junglinster verlegt - setzten sich vier Fahrer ab: Dries de Bondt (Vérandas Willems), Jelle Donders (Differdingen), Fabian Schormair (Lotto-Kern Haus) und Davide Orrico (Vorarlberg). Mehr als zwei Minuten Vorsprung bekamen sie in diesem schnellen Rennen aber nicht.

Direct Energie und Veranclassic gaben im Peloton den Rhythmus vor, so dass der Vorsprung in den letzten 30 km schnell schmolz. Während Donders am Anstieg des Kayler Poteau 19 km vor dem Ziel abreißen lassen mussten, hatten seine ehemaligen Begleiter noch eine Minute Vorsprung. 3 km vor dem Ziel war es aber auch um sie geschehen.