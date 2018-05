Alex Kirsch hat sich auf der ersten Etappe der SkodaTour de Luxembourg Rang zwei gesichert. Damit machte er ordentlich Zeit gut.

Tour de Luxembourg: Kirsch wird Zweiter

Daniel WAMPACH Alex Kirsch hat sich auf der ersten Etappe der SkodaTour de Luxembourg Rang zwei gesichert. Damit ist er in der Gesamtwertung ordentlich nach vorne gerückt.

Was für ein Sprint! Alex Kirsch (Veranclassic) ist nach 186,7 km auf der ersten Etappe der SkodaTour de Luxembourg auf den zweiten Platz gesprintet. Den Sieg in Hesperingen holte Topfavorit Christophe Laporte (F/Cofidis). Kirsch hat sich somit 6'' Zeitbonifikation gesichert und ist in der Gesamtwertung bis auf 2'' an den Führenden Damien Gaudin (F/Direct Energie) herangerückt. Hinter Alexander Krieger (D/Leopard) ist er nun Dritter im Generalklassement.

"Das hatte ich nicht erwartet. Eigentlich bin ich für einen Teamkollegen gefahren, aber in der Schlussphase haben wir uns etwas verloren. Da ich aber vorne war, dachte ich mir: Dann sprinte ich jetzt auch!", so Kirsch.



Jan Willem van Schip (NL/Roompot), Patryk Stosz (PL/CCC), Florian Nowak (D/Lotto-Kern Haus) und Lukas Meiler (D/Vorarlberg) hatten sich recht schnell abgesetzt und einen Vorsprung von 4'50'' herausgefahren. Direct Energie hatte im Peloton allerdings alles im Griff und kontrollierte die Ausreißergruppe.

20 km vor dem Ziel kam richtig Spannung auf: Van Schip attackierte aus der Ausreißergruppe und hatte 15 km vor dem Ziel mehr als eine Minute Vorsprung auf das Hauptfeld. Er durfte sich Hoffnungen auf den Sieg machen, während seine ehemaligen Begleiter 14 km vor dem Ziel eingeholt wurden.

Direct Energie und auch Veranclassic, das Team von Kirsch, machten im Peloton Tempo. Im letzten Anstieg von Syren, 5 km vor dem Ziel, wurde der Niederländer schließlich eingeholt. Weitere Attacken blieben erfolglos.

Einen Kilometer vor dem Ziel gab es einen Sturz vorne im Peloton, ein Fahrer krachte in einen Baum - Kirsch war davon aber nicht betroffen.