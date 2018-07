Magnus Cort Nielsen hat die 15. Tour-de-France-Etappe gewonnen. Nur ein Favorit hatte an einer langen Steigung in der zweiten Rennhälfte attackiert.

Tour de France: Wieder ein Ausreißersieg

Daniel WAMPACH Magnus Cort Nielsen hat die 15. Tour-de-France-Etappe gewonnen. Nur ein Favorit hatte an einer langen Steigung in der zweiten Rennhälfte attackiert.

Magnus Cort Nielsen (DK/Astana) hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Als Ausreißer setzte er sich nach 182 km zwischen Millau und Carcassonne im Sprint einer Dreiergruppe durch, die zuvor zu einer großen Ausreißergruppe gehörte. Domenico Pozzovivo (I/Bahrain) wurde Zweiter, Bauke Mollema (NL/Trek) Dritter.

Bob Jungels (Quick-Step) hat das Ziel mit der Favoritengruppe erreicht, die einen Rückstand von etwas mehr als 13 Minuten hatte. Geraint Thomas (GB/Sky) bleibt damit Gesamtführender, als Zwölfter hat der Luxemburger Meister 9'53'' Rückstand.

Rasanter Etappenstart



Es ging zu Beginn der Etappe rasant zu. Ständig wurde auf der hügeligen Strecke attackiert und erst nach 45 km bildete sich die Ausreißergruppe, in der 29 Fahrer vertreten waren – darunter Peter Sagan (SVK/Bora), Mollema und Greg van Avermaet (B/BMC).

Ständig gab es in der Spitzengruppe Attacken, doch lange war keine von ihnen erfolgreich. Schließlich gelang es aber Fabien Grellier (F/Direct Energie) und Julien Bernard (F/Trek), sich auf und davon zu machen. Gemeinsam gingen die beiden 54 km vor dem Ziel in den Anstieg des Pic de Nore (Kat. 1/12,3 km à 6,3 Prozent). Da hatten sie 2' Vorsprung auf die Verfolger, während das Peloton schon 12' zurücklag.

Beide hatten am Berg allerdings keine Chance. Rafal Majka (PL/Bora) attackierte in der Verfolgergruppe und setzte sich anschließend alleine an die Spitze des Rennens. Allerdings hatte er immer nur einen minimalen Vorsprung und wurde 15 km vor dem Ziel von sieben Verfolgern eingeholt. Unter anderem fuhr Mollema in dieser Gruppe, genau wie Domenico Pozzovivo (I/Bahrain) und Magnus Cort Nielsen (DK/Astana).

Die drei letztgenannten Fahrer setzten sich in den letzten 10 km schließlich ab und machten den Etappensieg unter sich aus.

Martin attackiert früh

Während es vorne um den Etappensieg ging, wollte Daniel Martin (IRL/UAE Emirates) im Peloton Zeit auf die anderen Klassementsfahrer gut machen. So attackierte der Ire recht früh im Anstieg und fuhr eine Minute Vorsprung heraus.

In der gefährlichen Abfahrt verlor Martin allerdings seinen Vorsprung und wurde vom Peloton wieder eingeholt, das nur noch aus gut 40 Fahrern bestand. Auch Jungels war zu dem Zeitpunkt noch dabei.



Am Montag steht der zweite Ruhetag an. Am Dienstag berichten wir ab 12 Uhr live von der 16. Etappe.