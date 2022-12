Erstmals in ihrer langen Geschichte wird die Tour de France in Italien beginnen. An drei Tagen wird die Frankreich-Rundfahrt übernächstes Jahr dort zu Gast sein.

Grand Départ

Tour de France startet 2024 erstmals in Italien

Joe GEIMER Erstmals in ihrer langen Geschichte wird die Tour de France in Italien beginnen. An drei Tagen wird die Frankreich-Rundfahrt übernächstes Jahr dort zu Gast sein.

(dpa/jg) – Die Tour de France startet 2024 erstmals in Italien. Wie der Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) mitteilte, erfolgt am 29. Juni 2024 der Grand Départ in Florenz. Danach finden zwei weitere Etappen auf italienischem Boden statt. Damit startet die Tour dreimal hintereinander im Ausland: In diesem Jahr erfolgte der Startschuss in Kopenhagen (DK), 2023 ist Bilbao (E) an der Reihe.



Neben Florenz als Startort ist auch das Finale der Tour 2024 ein Novum. Denn die Schlussetappe endet erstmals in der 121-jährigen Geschichte des Rennens nicht in Paris, sondern am 21. Juli in Nice. Dabei wird es sich um ein Einzelzeitfahren mit Start in Monaco handeln. Hintergrund ist die Tatsache, dass bereits am 26. Juli in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele beginnen.

Nach Angaben der ASO wird die übernächste Tour de France mit einer 205 Kilometer langen Etappe von Florenz in der Toskana nach Rimini beginnen. Auch die beiden folgenden Teilstücke knacken jeweils die 200-Kilometer-Marke: Am zweiten Tag geht es von Cesenatico, wo Marco Pantani begraben ist, über genau 200 Kilometer nach Bologna. Den Abschluss des Italien-Auftakts bildet eine 225 Kilometer lange Etappe von Piacenza nach Turin.

