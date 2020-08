Tour de France: So tippen die LW-Experten

Wer gewinnt die Tour de France? Die Radsportexperten der LW-Sportredaktion geben ihre Tipps ab.

Nach langem Warten ist es endlich soweit: Am Samstag beginnt die Tour de France mit zweimonatiger Verspätung und wegen der Corona-Pandemie in ungewohntem Rahmen. Wer wird sich den Gesamtsieg sichern? Favoriten gibt es viele, aber zwei Fahrer stechen besonders hervor. Die Radsportexperten der Sportredaktion haben getippt - in der Hoffnung, dass es ihre beiden Favoriten ohne Stürze oder Ereignisse von außen bis nach Paris schaffen.

Primoz Roglic

von Daniel Wampach

Er ist der beste Fahrer im besten Team mit den besten Helfern ...